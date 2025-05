Notas esportivas

Copa do Brasil - Pela partida de volta da competição, jogam nesta quarta, às 19h, Fortaleza (1)x(1) Retrô. Às 19h30min, tem Aparecidense (0)x(1) Fluminense e Bahia (1)x(0) Paysandu. Às 21h30min, se enfrentam Flamengo (1)x(0) Botafogo-PB, Atlético-MG (2)x(2) Maringá e Corinthians (1)x(0) Novorizontino. Europa League - Tottenham e Manchester United disputam o título da competição nesta quarta, às 16h, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Brasileirão feminino - Pela 12ª rodada do campeonato, às 19h, tem Grêmio x 3B da Amazônia e Ferroviária x Juventude. As Gurias Coloradas jogam amanhã, 15h, contra o Flamengo, na Gávea. Conmebol - O sorteio do mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana será realizado no dia 2 de junho, às 12h (de Brasília). O palco será a sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. As duas competições ainda disputarão a última rodada da fase de grupos. Barcelona - Após dois anos de reformas, o Camp Nou voltará a receber um jogo do clube no dia 10 de agosto. O tradicional estádio catalão será o palco da partida que marca a abertura da temporada para o time espanhol, o amistoso Troféu Joan Gamper. Bola de Ouro - A cerimônia que concede as honrarias individuais mais cobiçadas do futebol, finalmente tem data e local definidos. A Uefa informou que a 69ª edição acontecerá no dia 22 de setembro, no icônico Théâtre du Châtelet, em Paris. A novidade no evento vai ser o mesmo número de categorias para o futebol masculino e feminino.