MP faz operação contra Ênio, do Juventude, por suspeita de manipulação de resultados

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou uma operação nesta terça-feira (20) para investigar o jogador Ênio, do Juventude, e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos de manipulação de resultados. Foram cumpridos dois mandados de busca: um na casa do atacante e outro no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta.

Por meio de nota, o Juventude informou que tomou conhecimento da situação e forneceu os acessos necessários para a ação, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no centro de treinamento do clube. Além disso, a equipe disse que permanecerá atenta aos desdobramentos da ação e tem "total interesse em acompanhar o completo esclarecimento dos fatos".

A operação, segundo o Ministério Público, investiga os crimes de organização criminosa e estelionato associado e atendeu a uma solicitação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), com objetivo de obter mais provas sobre distorções em apostas "que prejudicaram centenas de pessoas para favorecer algumas". As investigações apontam que os beneficiados tinham informações privilegiadas sobre a suposta manipulação para que Ênio recebesse cartões amarelos em duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o jogador recebeu cinco cartões amarelos na edição 2025 da competição. O primeiro alerta de apostas atípicas surgiu ainda na primeira rodada do torneio, em partida contra o Vitória. À época, Ênio se manifestou nas redes sociais e disse que sempre teve uma conduta correta e que havia trabalhado muito ao longo dos anos para voltar a um clube da Série A.

O segundo alerta se deu em partida contra o Fortaleza no dia 10 deste mês. Na sequência, o Juventude publicou nota reafirmou seu "total e irrestrito compromisso com a integridade" e disse que adotaria, "internamente, as medidas cabíveis". O atleta, então, ficou fora da partida contra o Fluminense, no último domingo.