Boca Juniors é eliminado em casa e chega pressionado ao Mundial de Clubes

O Boca Juniors vive um momento turbulento às vésperas do Super Mundial de Clubes. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Torneio Apertura do Campeonato Argentino, ao perder por 1 a 0 para o Independiente na última segunda-feira, em plena Bombonera. A queda precoce na competição nacional aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, que já haviam sido criticados pela eliminação na Libertadores.

A crise se aprofundou pela forma como as eliminações aconteceram. Contra o Independiente, Angulo marcou o gol decisivo aos 19 minutos do segundo tempo e silenciou a torcida, que não poupou vaias após o apito final. Pela segunda rodada da Pré-Libertadores, o Boca caiu diante do Alianza Lima nos pênaltis, após vencer por 2 a 1 no jogo de volta.

Sem títulos no primeiro semestre e com o ambiente pressionado, resta ao Boca Juniors tentar reagir no Torneio Clausura e ajustar o time para o desafio mais importante do ano. O clube disputará o Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A estreia do Boca no Mundial será no dia 16 de junho, contra o Benfica. Depois, enfrenta o Bayern de Munique no dia 20 e fecha a fase de grupos contra o Auckland City, em 24 de junho.