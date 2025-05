CBF - Samir Xaud ainda não foi eleito presidente da entidade, mas será candidato único na eleição do dia 25 de maio. Ele reuniu apoio de 25 federações estaduais, inviabilizando a disputa com Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista (FPF), que precisaria de, no mínimo, oito entidades estaduais para concorrer ao cargo. Ele já falará como "presidente da CBF a partir de 25 de maio". Copa do Brasil - Pela partida de volta da 3ª fase da competição se enfrentam nesta terça, às 19h, Vasco (1)x(1) Operário-MT, às 19h30min tem Athlético-PR (0x(0) Brusque-SC e, às 21h30min, jogam Naútico (1)x(2) São Paulo. Messi - A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) publicou, ontem, um ranking com os dez melhores jogadores de futebol da história. O argentino Lionel Messi foi apontado como o número um de todos os tempos. A entidade não divulgou os critérios que adotou na elaboração da lista, que tem três brasileiros. Pelé aparece em segundo lugar, Ronaldo é o sexto, e Ronaldinho Gaúcho fecha a relação, na décima colocação. Vinicius Junior - A direção do Valencia reprovou publicamente parte do conteúdo do documentário "Baila, Vini", produzido pela Netflix, sobre o brasileiro, e ameaçou acionar a Justiça contra a produtora da obra. O clube espanhol anunciou ontem que pediu uma "retificação" à plataforma de streaming. Corinthians - Ana Carolina Ramos e Côrte, chefe do departamento médico do clube, foi demitida na tarde desta segunda. Na noite de domingo, o técnico Dorival Júnior levantou uma polêmica, afirmando que a lesão de Matheuzinho foi uma "surpresa". O técnico comentou, na coletiva após a vitória sobre o Santos por 1 a 0, que o lateral direito foi cortado do jogo por lesão muscular depois de não treinar durante a semana. Basquete - Três anos após se sagrar campeão da Liga dos Campeões da América, o time do esporte masculino do São Paulo chegou ao fim. Nesta segunda, a direção do clube paulista anunciou o encerramento das atividades da equipe, que havia sido retomada pelo São Paulo em 2018. Tênis - Em partida pelo Aberto de Estrasburgo, Bia Haddad venceu, nesta segunda, a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 1 (3/7, 6/4 e 7/5). Pelas qualificatórias para o Roland Garros, Thiago Wild enfrenta nesta terça, às 8h30min, o japonês Yasutaka Uchiyama.