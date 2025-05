Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner e conquista o Masters 1000 de Roma

Por 2 a 0 (7/6 e 6/1), Carlos Alcaraz bateu Jannik Sinner, em uma hora e meia de jogo. Foi a sétima vitória do espanhol sobre o italiano em 11 jogos, a quarta seguida. Agora, Alcaraz, que é o número 3 no ranking da ATP, vai ficar com a segunda posição, atualmente do alemão Alexander Zverev.

O título de hoje é o seu sétimo em torneios Masters 1000 (já havia conquistado Miami em 2022, Madrid em 2022 e 2023, Indian Wells em 2023 e 2024 e Monte Carlo 2025) e o segundo neste ano. Além do Masters 1000 de Monte Carlo, Alcaraz venceu o Aberto de Rotterdam (Países Baixos) em 2025.

Esta foi a primeira final do Sinner após a suspensão por doping, em fevereiro. Ele foi suspenso por três meses após testes feitos no início de 2024 terem apresentado resultado positivo para clostebol, um esteroide anabolizante. A defesa de Sinner disse que a contaminação se deu por meio de um fisioterapeuta que havia usado em si próprio, na pele, um spray com o produto que acabou contaminando o tenista.

No torneio feminino, o troféu voltou para a Itália após um hiato de 40 anos. Em partida no sábado (17), a italiana Jasmine Paolini conquistou o título do torneio ao bater a norte-americana Coco Gauff (6/4 e 6/2). A última vitória italiana no torneio havia sido de Raffaella Reggi, em 1985.