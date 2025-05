Notas esportivas

Série B - Pela 8ª rodada, teve Chapecoense 2x1 Cuiabá na sexta. No sábado: Operário 3x0 Botafogo-SP, Vila Nova 2x1 Athletico-PR e Athletic 0x2 Novorizontino. No domingo: Atlético-GO ?x? Remo e CRB ?x? Criciúma. Paysandu x Goiás não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 19h, tem Volta Redonda x Amazonas.

Série C - Pela 6ª rodada, teve Ypiranga 0x4 Náutico no sábado e São Bernardo ?x? Caxias no domingo.

Série D - Ontem, pela 5ª rodada, jogaram São José ?x? São Luiz e Brasil-Pel ?x? Guarany de Bagé.

Brasileirão feminino - Também no domingo, pela 11ª rodada: Grêmio 1x1 Bragantino e 3B da Amazônia x Juventude, que não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 20h, o Inter recebe o Palmeiras.

Seleção brasileira - Neymar e seis jogadores do Flamengo fazem parte da primeira lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro são os rubro-negros escolhidos pelo novo técnico para a pré-lista. A informação foi divulgada pelo ge. A lista final com 23 nomes será divulgada no dia 26 de maio, uma segunda-feira, no Rio de Janeiro, pelo próprio técnico italiano.

FA Cup - O Crystal Palace fez história neste sábado, ao derrotar o Manchester City por 1 a 0 e conquistar o inédito título da Copa da Inglaterra. O Palace havia tido como melhor resultado na competição dois vice-campeonatos, conquistados nas temporadas 1989/90 e 2015/16 - ambos com derrotas para o Manchester United. Desta vez, escreveu um novo e inesquecível capítulo em Wembley.

Fórmula 1 - Max Verstappen (Red Bull) ultrapassou Oscar Piastri (McLaren) nos primeiros segundos de prova, manteve a liderança com tranquilidade e venceu neste domingo o GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, na sétima etapa da temporada. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em último, na 18ª colocação.