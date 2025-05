Liverpool tem negociação avançada por substituto de Arnold, diz jornalista

O Liverpool está bem perto de contratar um substituto para Alexander-Arnold, que deixará o clube ao final da temporada para defender o Real Madrid. Trata-se do lateral-direito Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, da Alemanha. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola.

Frimpong, de 24 anos, defende o Leverkusen desde 2021 e é formado nas categorias de base do Manchester City, mas não chegou a atuar pelo time principal dos Citizens. Antes de seguir para o Leverkusen, ele atuou pelo Celtic, da Escócia. Ele já soma 12 jogos pela seleção holandesa.

Segundo o jornalista, as negociações entre Liverpool e Frimpong estão avançadas. O valor da transferência gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Alexander-Arnold está de saída para o Real Madrid. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o clube espanhol trabalha para ter o jogador já para o Super Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho. O contrato do atleta com os Reds vai até o dia 30 de junho.