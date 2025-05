Notas esportivas

CBF - Ednaldo Rodrigues não é mais o presidente da CBF. Ele foi destituído do cargo na tarde desta quinta-feira pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Gabriel de Oliveira Zéfiro. A decisão ocorre três dias após o anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Ednaldo vinha pressionado pela investigação sobre uma possível falsificação da assinatura de Coronel Nunes em um acordo para que o cartola voltasse ao cargo no início deste ano, quando também havia sido deposto. Quem assume como interventor é o vice-presidente Fernando Sarney, que entrou com petições para retirar o mandatário do cargo.

Série B - Pela 8ª rodada, tem Chapecoense x Cuiabá às 19h desta sexta. No sábado, jogam: Operário x Botafogo-SP, às 16h; Vila Nova x Athletico-PR, às 18h30min; Athletic x Novorizontino, às 20h30min. No domingo: Atlético-GO x Remo e CRB x Criciúma, às 16h; Paysandu x Goiás, às 18h30min.

Série C - Pela 6ª rodada, o Ypiranga recebe o Náutico no sábado, às 19h30min, e o Caxias visita o São Bernardo no domingo, às 16h30min.

Série D - No domingo, às 16h, pela 5ª rodada, tem São José x São Luiz e Brasil-Pel x Guarany de Bagé.

Brasileirão feminino - Também no domingo, pela 11ª rodada, tem Grêmio x Bragantino, às 16h, e 3B da Amazônia x Juventude, às 18h.

Messi - A seleção argentina terá a volta do camisa 10 contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Lionel Scaloni pré-convocou 28 jogadores e promoveu a volta de Messi.

Fórmula 1 - O Grande Prêmio da Emilia-Romagna acontece no final de semana, no traçado de Ímola, na Itália. A corrida principal será no domingo, às 10h. Após seis etapas, Oscar Piastri lidera o mundial de pilotos, seguido de perto por Lando Norris e Max Verstappen. O brasileiro Gabriel Bortoletto, apesar de ter abandonado em Miami, segue de olho em boas oportunidades para pontuar e Ímola pode ser uma delas.