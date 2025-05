Atacante do Campeonato Inglês está em coma induzido após choque com trave

O atacante Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, está em coma induzido depois de ter realizado uma cirurgia de emergência por lesão ao se chocar forte com a trave durante o último jogo na Premier League. A informação é dos veículos britânicos Sky Sports e Daily Mail.

O nigeriano de 27 anos sofreu uma lesão abdominal grave e foi operado. Ele se machucou ao bater em uma das traves do gol na reta final do empate por 2 a 2 com o Leicester, no último domingo, ao tentar fazer um gol. O Forest anunciou nesta terça-feira (13) que Awoniyi se recuperava bem, mas o jogador foi colocado em coma induzido após o procedimento cirúrgico. Os dois veículos possuem diferentes explicações.

A Sky Sports informou que o atacante teve uma ruptura no intestino, mas acrescentou que não há indícios de que possa ser fatal. O coma induzido, nesse caso, seria para restringir os movimentos e regular a frequência cardíaca do paciente. Ele foi levado às pressas ao hospital na noite de segunda após nova avaliação da equipe médica do Forest ter constatado a gravidade da situação.

Já o Daily Mail afirmou que o nigeriano está recebendo cuidados intensivos e que corre risco de morte. O jornal frisou que a natureza da lesão, em alguns casos, pode ser crítica. Além disso, a publicação relatou que a cirurgia é complexa e deve ser concluída ainda nesta quarta-feira (14) após o procedimento de emergência.

Awoniyi recebeu atendimento médico durante o jogo e ainda retornou para atuar por alguns minutos. Ele entrou após os 30 minutos do segundo tempo e, quando colidiu com a trave, o Forest não tinha mais substituições para tirá-lo. O nigeriano tentou seguir até o apito final, mas não conseguiu.