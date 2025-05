COB fecha com a Adidas como novo fornecedor de material esportivo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira (14) um novo fornecedor de material esportivo. A entidade voltará a trabalhar com a Adidas, como aconteceu nos anos 1980. A marca alemã vai substituir a chinesa Peak e a Riachuelo, que forneceram uniformes e roupas para o Time Brasil na Olimpíada de Paris-2024.



Com o acordo, a Adidas vai exibir suas tradicionais três listras nos uniformes, nas roupas de passeio e viagem e nos trajes a serem usados pelos atletas brasileiros nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos de Los Angeles-2028, nos Estados Unidos. Curiosamente, a marca era a fornecedora do COB na última vez que a Olimpíada foi disputada na cidade americana, em 1984.



A estreia da parceria acontecerá nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano e Cortina, em fevereiro de 2026. "Essa parceria é um marco fantástico para o esporte olímpico brasileiro. Com toda sua tecnologia, experiência e busca pela inovação, tenho certeza de que o COB tem na adidas o parceiro ideal em busca cada vez mais da excelência esportiva e do fortalecimento de sua marca", afirma o presidente do COB, Marco La Porta.

Os produtos produzidos nesta parceria também serão vendidos nas lojas da Adidas pelo País. "O acordo com o Comitê Olímpico do Brasil reforça o comprometimento da Adidas com o esporte brasileiro. É um momento para celebrarmos a diversidade esportiva em um país que cresce a cada ano nas mais diversas modalidades, com atletas e equipes que não medem esforços para se superar a cada competição. Orgulhosamente as três listras passam a vestir o Time Brasil", diz Olivier Gianina, general manager da marca no Brasil.



A empresa alemã já conta com diversos atletas brasileiros de peso em sua lista de patrocinados, como a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, a campeã olímpica do judô Beatriz Souza e o duas vezes medalhista olímpico Alison dos Santos, entre outros.