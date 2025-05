Mano admite 'desespero para fazer o básico' e vê dificuldade em evolução do Grêmio

Após o empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz e as intensas vaias da torcida na Arena pelo desempenho e a situação da equipe na temporada, o técnico Mano Menezes foi incisivo para tratar do tropeço e os próximos passos do Grêmio. O comandante foi questionado sobre a atuação aquém do esperado e, também, sobre o rendimento individual de alguns atletas. Em suas respostas, foi sucinto e reconheceu o momento adverso.

“Óbvio que não é o resultado que queríamos. Tentamos pressionar para evitar a bola direta nos homens de frente. Por isso iniciamos com dois atacantes para exercer essa pressão. Ainda acho que tomamos gols com muita facilidade e abrimos o meio desnecessariamente. Se tiver alguma dúvida, dá o lado e não o centro”, explicou. O chefe da casamata frisou que Igor Serrote teve uma fratura constatada na mão. João Pedro, também substituído por lesão, ainda não teve situação divulgada.

Questionado sobre a qualidade do elenco e a janela de transferências, Mano despistou. “Não é justo direcionar a crítica. Acho que como equipe podemos melhorar com passos simples e aí todos melhoram um pouco”. No entanto, ele alerta que, assim como os demais, o Grêmio deve usar a janela para se reforçar.

Diante do calendário fulminante, o treinador fez seu sétimo jogo em 22 dias de trabalho. “Realmente não temos condição de treinar. Raramente treinei a equipe que ia iniciar na véspera. Falta o exercício de repetição. Vivemos o momento de desespero para fazer o óbvio. É muito tenso ir para o jogo sem saber o que seu time pode produzir”, repercute.

Sobre Cristaldo, Mano garante que o argentino sentiu um desconforto e foi poupado para não agravar. Ainda no meio, Villasanti e Edenilson estão próximos de um retorno e devem ser relacionados para o próximo jogo. Diante da má fase e a pressão do torcedor pelas vitórias, o Tricolor volta o foco para o Campeonato Brasileiro, no qual também está precisa reagir. O próximo adversário é o São Paulo, às 21h deste sábado, fora casa casa.