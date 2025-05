Ancelotti confirma data de chegada ao Brasil e despedida do Real Madrid

Carlo Ancelotti confirmou ontem que será o novo técnico da seleção brasileira, um dia após o anúncio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O treinador do Real Madrid foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva realizada na Espanha e confirmou a data em que assumirá o cargo de comandante do time pentacampeão mundial. "A partir do dia 26 serei técnico do Brasil, mas, no momento, sou técnico do Real Madrid e quero terminar bem. Tenho que pensar no momento que estou vivendo, pelo respeito que tenho pelo clube e pela torcida espetacular", disse Ancelotti. "Dei o máximo de mim. Os títulos falam por si."

A CBF anunciou o italiano como novo treinador da seleção na segunda. O feito causou surpresa pelo fato de o Real não ter se manifestado oficialmente sobre a saída do técnico. "O clube vai fazer o comunicado quando desejar, quando for mais oportuno", disse Ancelotti. "Estou me pronunciando agora (sobre a seleção) apenas porque se tornou oficial", enfatizou.