Libertadores - Pela 5ª rodada, hoje, tem Deportivo Táchira x Central Córdoba, às 19h, pelo Grupo C. Às 21h30min, jogam Universidad de Chile x Carabobo, pelo A; Fortaleza x Bucaramanga, pelo E; Sporting Cristal x Cerro Porteño, pelo G.

Sul-Americana - O Vasco é mais um brasileiro que vai a campo hoje. Às 21h30min, os cariocas visitam o Lanús na estreia do técnico Fernando Diniz.

Copa do Mundo feminina - Uma das oito sedes brasileira do Mundial de 2027, São Paulo tenta ganhar a disputa nos bastidores e levar o jogo de abertura para o estádio do Corinthians. A Fifa só divulgou sedes e estádios: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), São Paulo (Neo Química Arena).

Flamengo - Após exames médicos ontem, os volantes Erick Pulgar e Allan tiveram lesões confirmadas e desfalcam o clube na partida de quinta, contra a LDU, no Maracanã, pela Libertadores. Ambos tiveram lesões constatadas no músculo posterior da coxa direita.

Barcelona - O clube e Raphinha se aproximaram de uma renovação contratual. Com um vínculo até a metade de 2027, o novo acordo teria validade até junho de 2029. Conforme o jornal Marca, restam alguns detalhes para sacramentar o novo contrato do atacante, um deles, o valor de sua cláusula de rescisão. O jogador terá um dos maiores salários do elenco, visto que foi o protagonista do time nesta temporada.

Real Madrid - O clube informou que Vinicius Jr sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na derrota para o Barcelona, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. Ele passou por exames e pode ser baixa por duas a três semanas. Dessa forma, o atacante deve perder os três últimos jogos do Real pelo Espanhol.

Futebol alemão - A festa do acesso do Hamburgo de volta à Bundesliga depois de sete temporadas terminou com um incidente: após a invasão de campo, 44 torcedores ficaram feridos, 25 foram levados a hospitais, e um deles corre risco de vida. Na euforia da comemoração dentro do campo, alguns torcedores acabaram feridos.