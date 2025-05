Série B - Jogos da 7ª rodada: Avaí 0x0 Atlético-GO, Goiás 1x0 Coritiba e Criciúma 0x0 Volta Redonda. Os jogos entre Novorizontino x Ferroviária e Cuiabá x Operário não haviam encerrado até o fechamento da edição.

Série C - Pela 5ª rodada, os gaúchos entraram em campo neste final de semana. No sábado, teve Anápolis-GO 0x0 Ypiranga; no domingo, foi a vez de Caxias 2x1 Retrô.

Série D - A 4ª rodada foi marcada por vitórias simples em duelos gaúchos. Primeiro, o São Luiz venceu o Brasil-Pel, no Estádio 19 de Outubro, por 1 a 0. Depois, no Estrela D'Alva, o Guarany de Bagé derrotou o São José pelo mesmo placar.

Futebol feminino - Neste sábado, Juventude e Inter empataram em 1 a 1, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Juventude - Chegou ao fim a passagem de Fábio Matias pelo Alfredo Jaconi. Após a goleada para o Fortaleza por 5 a 0 na tarde de sábado, o Papo oficializou a saída do técnico. Atualmente, o clube soma uma sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão.

Futebol de areia - O título da Copa do Mundo é, pela sétima vez, brasileiro. Por 4 a 3, a seleção superou Belarus neste domingo, na Ilha de Mahé, em Seychelles, para ampliar sua hegemonia no esporte - o segundo país com mais taças é Portugal, que tem três. Em um total de 13 edições da história da competição, o Brasil venceu mais da metade delas.

Surfe - Em uma final de altíssimo nível com um velho rival, Filipe Toledo conquistou, na madrugada de sábado, o título da etapa de Gold Coast do Circuito Mundial, na Austrália. A decisão contra o local Julian Wilson foi disputada até a última onda, com 17,60 contra 17,20 para o brasileiro.

Ginástica Rítmica - A seleção feminina de Conjunto conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova de cinco fitas, na etapa de Portimão da Copa do Mundo da modalidade. A equipe brasileira chegou à nota 26.700, e levou a maior honraria do torneio. A conquista veio um dia depois do ouro na prova geral.