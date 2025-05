Vasco acerta contratação de Fernando Diniz como técnico até o fim de 2026

O Vasco acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. Ele vai ocupar cargo deixado por Fábio Carille, demitido no fim do mês passado. O contrato do treinador vai até o fim de 2026. As negociações avançaram nos últimos dias, quando as partes chegaram a um acordo financeiro.

Diniz chega ao clube na segunda-feira. Ele tem a missão de afastar a crise, uma vez que a equipe não vence há sete partidas, e vive situação complicada no Brasileiro e na Sul-Americana. O treinador foi o Plano A da diretoria do Vasco. Pedrinho, atual presidente do clube, nunca escondeu ser fã de Diniz.

Esta será a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Cruz-Maltino. Ele comandou o time de São Januário entre setembro e novembro de 2021 - à época, chegou em meio à tentativa do Vasco de alcançar o G4 da Série B, mas não conseguiu êxito.

Após a saída do Vasco, Diniz passou por Fluminense, Cruzeiro e seleção brasileira. No Tricolor, alcançou o inédito título da Libertadores, em 2023. Fabio Carille foi demitido no dia 27 de abril. A saída aconteceu após a derrota para o Cruzeiro, pelo Brasileiro.