Série B - Neste sábado, pela 7ª rodada, tem Avaí x Atlético-GO, às 16h, e Goiás x Coritiba, às 18h30min. No domingo, jogam Criciúma x Volta Redonda, às 16h30min; Novorizontino x Ferroviária e Cuiabá x Operário, às 18h30min. Série C - Pela 5ª rodada, tem Anápolis-GO x Ypiranga, às 18h30min. No domingo, o Caxias recebe o Londrina, às 16h30min. Série D - A 4ª rodada tem duelos gaúchos no final de semana. No sábado, às 16h, com São Luiz x Brasil-Pel. E no domingo, também às 16h, com Guarany de Bagé x São Luiz. Futebol feminino - Neste sábado, às 21h, tem Juventude x Inter, pela 10ª rodada. Los Angeles 2028 - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos da cidade dos Estados Unidos revelou nesta quinta-feira os dois locais que vão servir de palco para as cerimônias de abertura e encerramento da próxima edição olímpica: o Los Angeles Memorial Coliseum e o Sofi Stadium. Será a primeira vez que uma abertura será feita em duas arenas ao mesmo tempo. Vasco - O clube acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. Ele vai ocupar cargo deixado por Fábio Carille, demitido no fim do mês passado. O contrato do treinador vai até o fim de 2026. As negociações avançaram nos últimos dias, quando as partes chegaram a um acordo financeiro. Diniz chega na segunda-feira com a missão de afastar a crise, uma vez que a equipe não vence há sete partidas. Flamengo - Jogadores do elenco do clube passaram por um enorme susto na manhã desta quinta. Eles sofreram tentativa de assalto após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, durante a madrugada, após jogo disputado pela Libertadores. O carro blindado do goleiro Rossi foi atingido por quatro tiros, mas ninguém ficou ferido. Dudu - O novo reforço do Atlético-MG vestirá a camisa 92. O número foi escolhido pela torcida através de votação organizada pelo clube. Trata-se de uma alusão à maior goleada da história do clássico com o Cruzeiro, ex-clube do atacante, por 9 a 2 em 1927. Futebol de areia - A seleção brasileira venceu a Espanha por 6 a 0 nesta quinta, pelas quartas de final da Copa do Mundo, disputada em Victoria, nas Ilhas Seichelles. Com o triunfo, o Brasil encara Portugal na semifinal, neste sábado, às 12h30min.