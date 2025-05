Mundial Feminino - A Fifa oficializou nesta quinta Porto Alegre como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. O anúncio em vídeo foi transmitido ao vivo no estádio Beira-Rio, com a presença do prefeito Sebastião Melo, do governador Eduardo Leite e autoridades. O torneio ocorre de 24 de junho a 25 de julho. A prefeitura está encaminhando a criação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina

Libertadores da América - Duelam pela 4ª rodada, nesta quinta, às 19h, Talleres-ARG x Libertad-PAR (Grupo D) e Vélez Sarsfield-ARG x Olimpia-PAR (H). Pelo Grupo B, às 21h30min, tem Barcelona-EQU x River Plate-ARG e, às 23h, Universitário-PER x Independiente del Valle-EQU.

Sul-Americana - Pela 4ª rodada, jogam, nesta quinta, às 19h, Racing-URU x Huracan-ARG (Grupo C) e Deportes Iquique-CHI x Atlético-MG (H). Às 21h30min, tem San José-BOL x Fluminense (F) e às 23h, Cienciano-PER x Caracas-VEN (H).

Série B - Atlético-PR e Chapecoense se enfrentam nesta quinta, às 21h35min, pela 7ª rodada.

CBF - O vice-presidente da entidade, Fernando Sarney, fez pedido ao STF para afastar o atual presidente Ednaldo Rodrigues. Assim, reivindica a anulação do acordo do qual o próprio vice tinha participado para acabar com o litígio com a entidade e manter o atual mandatário no poder. A CBF defende a legalidade do acordo.

Copa do Mundo - Donald Trump, presidente do EUA, sugeriu em reunião com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, que a Rússia seja incluída na disputa do torneio de 2026 como forma de incentivar a paz. Suspensos de competições internacionais por causa do conflito com a Ucrânia, os russos estão impossibilitados de disputar competições internacionais.

Tênis - João Fonseca estreia nesta quinta-feira no Masters 1000 de Roma, na Itália, contra o hungaro Fabian Marozsan. Horário previsto para iniciar o jogo é às 7h30min. Pelo mesmo torneio, Bia Haddad enfrenta a tcheca Marie Bouzková e Thiago Wild duela contra o português Nuno Borges.