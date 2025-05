Em duelo inédito, Inter de Milão e PSG são os finalistas da Liga dos Campões

Estão definidos os clubes que disputarão a final da Liga dos Campeões da temporada 2024/2025: Inter de Milão e PSG realizam um duelo inédito na busca pelo título mais desejado do mundo. O estádio Allianz Arena, a casa do Bayern de Munique, localizado em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio será o palco onde os frances e Italianos, tal qual como a final da Copa do Mundo de 2006 - vencida pela seleção azzurra, no fatídico jogo da cabeçada de Zidane em Materazzi - bailam sobre o gramado visando a orelhuda.

Após uma campanha sólida na fase inicial, a Inter se classificou em 4º lugar, deixando times como Bayern de Munique e Feyenoord para trás nos mata-mata. A classificação à finalíssima veio com uma histórica classificação sobre o, até então favorito, Barcelona. Com dois jogos de tirar o fôlego, a Inter empatou na ida, no Camp Nou, em 3 a 3, e com tons dramáticos, venceu por 4 a 3, em Milão, com o gol de Frattesi no apagar das luzes da prorrogação.

Esta será a 7ª vez que os italianos protagonizam uma final de Champions. Com três títulos conquistados, o time volta à disputa após três anos da derrota por 1 a 0 sobre o Manchester City, na temporada 2022/2023. O técnico Simone Inzaghi se mostrou muito contente com a classificação. "Colocamos o nosso coração em campo, nunca fomos presunçosos. Foi preciso um super Inter para vencê-los. Jogamos dois jogos monstruosos” disse.

Do outro lado, uma trajetória diferente. O PSG teve uma fase de classificação conturbada, terminando em 15ª e podendo ter ficado de fora dos playoffs até a última rodada. Porém, com um elenco jovem, mas focado no objetivo, o trabalho feito pelo comandante Luis Henrique foi evoluindo gradativamente que o time avançava de fase, chegando aos êxitos sobre o poderoso Liverpool, nas oitavas de final, Aston Villa nas quartas e Arsenal na semi.

Nos duelos que o credenciaram como finalista, derrotaram os ingleses nos dois jogos, por 1 a 0, na ida, e 2 a 1, na partida desta quarta-feira (7). No dia 31 de maio, os franceses jogarão sua segunda final da competição em busca da primeira conquista. A última vez que chegaram perto de levantar a taça, foi na temporada 2019/2020, na qual saíram derrotados para o Bayern de Munique por 1 a 0.

As características e identidades dos times estão postas sobre a mesa: Luis Henrique comanda um grupo jovem, alegre e que pela primeira vez sem grandes estrelas no time, pode vir a ter seu maior sucesso. Enquanto a Inzaghi, preparará um elenco cascudo e que somado às individualidades, chegam para o dia 31, confiantes.