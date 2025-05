Liga dos Campeões - Pelo confronto de volta das semifinais da competição jogaram nesta terça-feira, Inter de Milão 4x3 Barcelona. Hoje, tem PSG (1) x (0) Arsenal. Os italianos avançaram à final. Libertadores da América - Pela 4ª rodada do torneio, tem, nesta quarta, às 19h, Bahia x Nacional-URU e Deportivo Táchira-VEN x LDU-EQU. Às 21h, jogam Universidad de Chile x Estudiantes-ARG. Às 21h30min, duelam Cerro Porteño-PAR x Palmeiras e Central Córdoba-ARG x Flamengo. Às 23h, tem Sporting Cristal-PER x Bolívar-BOL. Sul-Americana - Disputando a 4ª rodada do torneio, jogam nesta quarta, às 19h, Cerro Largo-URU x Universidad Católica-EQU, Puerto Cabello- VEN x Vasco e Unión Santa Fé-ARG x Palestino-CHI. Às 21h30min, jogam Musch Runa-EQU x Cruzeiro. E às 23h, Once Caldas- COL x União Espanhola-CHI. Atlético-MG - O Galo anunciou nesta terça a contratação do atacante Dudu. O jogador de 33 anos chega à equipe alvinegra após passagem curta, de apenas quatro meses, pelo arquirrival Cruzeiro, que comunicou a rescisão de contrato em comum acordo com o atleta na sexta-feira passada. CBF - O acordo que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passa por um questionamento. Uma perícia indica que uma das assinaturas é falsa. A partir disso, o Congresso Nacional quer convocar o presidente a depor, após tentativas falhas em CPIs. A Confederação defende legitimidade de processo. PSG - O técnico Luis Enrique confirmou que o atacante Dembélé vai reforçar a equipe na partida decisiva com o Arsenal, pela semifinal da Liga dos Campeões. Ancelotti - O fim da passagem do treinador pelo Real Madrid deve ser anunciado no próximo domingo, após o clássico com o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, informou o jornal espanhol Marca. O periódico afirma que a decisão já está tomada e será mantida "aconteça o que acontecer".