Libertadores - Pela 4ª rodada, às 19h, tem Carabobo x Botafogo, pelo Grupo A, Allianza Lima x São Paulo (D), e Bucaramanga x Racing (E), que também tem Fortaleza x Colo-Colo, às 21h30min. Por fim, às 23h, tem San Antonio Bulo Bulo x Peñarol (H). Sul-Americana - Também pela 4ª rodada, o Vitória recebe o Defensa y Justicia, às 19h, pelo Grupo B. Depois, às 21h30min, o Corinthians encara o América de Cali, pelo Grupo C. Liga dos Campeões - Pelo jogo de volta da semifinal, tem Inter de Milão x Barcelona, às 16h, na Itália. Na ida, as equipes empataram em 3 a 3. Flamengo - O Rubro-Negro chegou a um acordo com o meia Jorginho e aguarda a rescisão do Arsenal, da Inglaterra, para avançar rumo ao anúncio. O jogador, inicialmente, chega à Gávea após o término da temporada europeia. Ainda ontem o clube recebeu o troféu do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os dias 12 de junho a 13 de julho. O local escolhido pelo clube para acolher a taça foi seu museu, situado na sede da Gávea. Lucas Paquetá - O técnico Graham Potter, do West Ham, falou sobre o choro do brasileiro após receber um cartão amarelo no empate contra o Tottenham, no domingo, pelo Campeonato Inglês: "Ele é um jogador que está tentando seu absoluto melhor e quer que a situação [do clube] melhore, aí provavelmente ficou um pouco frustrado com a ação". Ancelotti - O italiano, alvo da CBF, para comandar a seleção, chegou a um acordo verbal para deixar o comando do Real Madrid, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, pelo site The Athletic, que pertence ao jornal The New York Times. Segundo a publicação, o anúncio oficial da saída pode acontecer após o clássico contra o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, no próximo domingo. Ainda de acordo site americano, as partes teriam chegado a um acordo financeiro pelo fim antecipado do contrato, que vai até junho de 2026. Atletismo - O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, conquistou mais uma vitória no Grand Slam Track, competição criada e organizada pela lenda Michael Johnson. Neste domingo, o dono de duas medalhas olímpicas obteve seu melhor tempo da carreira nos 400 metros rasos na prova disputada em Miami. O triunfo vai render mais US$ 100 mil (cerca de R$ 565 mil) ao brasileiro.