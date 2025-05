Brasileirão feminino - Pela 9ª rodada teve, no sábado, Inter 1x0 3B da Amazônia e, ontem, Grêmio x Juventude não havia encerrado até o fechamento desta edição. Série B - Jogaram pela 6ª rodada, na sexta-feira, Ferroviária 2x1 Coritiba. No sábado, teve Remo 1x0 Amazonas e Volta Redonda 1x0 Paysandu. Ontem, Atlético-GO 1x0 Novorizontino. Hoje, às 19h, jogam Goiás x Avaí. Série C - Em partida válida pela 4ª rodada, jogaram ontem, Ypiranga 1x0 CSA. Hoje, às 19h30min, tem Figueirense x Caxias. Série D - A 3ª rodada do torneio teve, sábado, São Luiz 1x0 Guarany-Bag e Brasil-Pel 1x3 São José. Corinthians - O presidente Augusto Melo, enfrenta não apenas um, mas dois processos de impeachment. O primeiro corre no Conselho Deliberativo; já o segundo começa a surgir de fora para dentro do clube. De acordo com informações filtradas pelo RR, bancos credores se articulam com o objetivo de afastar Melo das negociações para a repactuação do passivo do Corinthians. Futebol de areia - Brasil e Itália se encontraram na segunda rodada da Copa do Mundo de futebol de areia, ontem, na cidade de Vitória, em Seychelles, no leste da África, e a seleção brasileira levou a melhor por 2 a 1. Com a vitória, o Brasil já garantiu sua vaga nas quartas de finais com ainda um jogo a ser disputado. Vôlei - O Sada Cruzeiro venceu a Superliga masculina pela nona vez, ampliando sua vantagem como maior campeão nacional de vôlei. Agora, a equipe mineira tem dois títulos a mais que o Minas Tênis Clube. O título foi conquistado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, contra o Vôlei Renata/ Campinas, por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 25/23 e 25/21. Fórmula 1 - Oscar Piastri (McLaren) fez uma corrida perfeita em Miami e, depois de largar na quarta posição, empilhou ultrapassagens até vencer a sexta etapa. Lando Norris (McLaren) fez uma prova de recuperação e completou a dobradinha para a escuderia britânica, enquanto George Russell (Mercedes) fechou o pódio. Skate - Rayssa Leal venceu a etapa de Street League Skateboarding (SLS), deste sábado em Miami, nos Estados Unidos. Rayssa conseguiu sua 13ª vitória em uma fase da Liga, seu 17º pódio na SLS. Com uma somatória de 32,1 pontos, a maranhense teve frieza para ultrapassar a australiana Chloe Covell e levar mais um troféu para casa.