Cruzeiro anuncia rescisão de contrato com Dudu após quase seis meses no clube

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (02) a rescisão de contrato com o atacante Dudu. "O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado", escreveu Dudu, no X.

O clube informou que chegou a um acordo com o atacante pelo fim imediato do vínculo. Dudu deixa o time mineiro após quase seis meses. O jogador deixará a Toca da Raposa sem receber 100% da multa que teria direito, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL.

O atacante encaminhou a saída para não ficar impedido de atuar em outro clube do Brasileirão. Atlético-MG, de Cuca, e Grêmio, com Felipão na direção, são apontados como interessados no jogador.

Dudu foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim após reclamar de ficar na reserva. O atleta chegou a ser reintegrado, mas não permanecerá no time mineiro. Ele foi xingado por parte da torcida na vitória contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. O jogador não foi utilizado na partida.