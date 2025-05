Rio/Niterói envia dossiê e é oficializada como candidata à sede do Pan 2031

Rio de Janeiro e Niterói, conjuntamente, são candidatas oficiais a receber os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. As cidades enviaram o dossiê de candidatura para a Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), e documento foi aprovado. A Panam informou nesta quinta-feira (1º) que aceitou a solicitação brasileira para concorrer ao Pan-2031.

A candidatura verde-amarela destaca o compromisso de realizar "um evento de baixo custo", aproveitando estruturas das Olimpíadas de 2016 e do Pan de 2007. A previsão é que sejam investidos cerca de R$ 3,8 bilhões (US$ 667 milhões). A maior parte dos investimentos deve vir da iniciativa privada.

LEIA TAMBÉM: Taça do Super Mundial vem ao Brasil e times planejam ações até em ponto turístico

"A nossa experiência na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com certeza, nos ajuda. Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e partilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas, para o povo brasileiro, mas também para todos no continente", disse Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.

Confirmada candidatura, Rio-Niterói 2031 iniciará sua campanha internacional em busca dos votos. O colégio eleitoral da Panam Sports é formado por um total de 41 Comitê Olímpicos Nacionais que totalizam 53 votos - países que já organizaram a competição têm direito a dar dois votos. A candidatura conjunta de Rio e Niterói concorre com Assunção, no Paraguai. O dossiê da capital paraguaia também foi aprovado pela Panam.

DETALHES DA CANDIDATURA

As modalidades esportivas foram divididas em cinco zonas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. Todas as provas vão ocorrer a no máximo 40 minutos de distância da Vila Pan-Americana, que ficará na Zona Portuária.

Vila dos atletas atenderá mais de 10 mil pessoas. Ela será formada por sete torres residenciais, com 2.083 apartamentos de dois e três quartos para atender a 7.500 atletas e 2.800 oficiais. Futebol acontecerá em cinco estados diferentes: Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).