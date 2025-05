Notas esportivas

Série B - Dando a largada na 6ª rodada, tem Ferroviária x Coritiba nesta sexta, às 21h35min. No sábado, jogam Remo x Amazonas, às 16h; Volta Redonda x Paysandu, às 20h30min. Já no domingo se enfrentam Atlético-GO x Novorizontino, às 16h; Chapecoense x Criciúma e Athletico-PR x Botafogo-SP, às 18h30min; Operário x América-MG, às 20h30min. Série C - O Ypiranga recebe o CSA no domingo, às 16h, pela 4ª rodada. Mais tarde, às 20h, tem Brasil-Pel x São José. Série D - Pela 3ª rodada, tem São Luiz x Guarany de Bagé, às 16h30min de sábado. Brasileirão feminino - Pela 8ª rodada, o Inter bateu o Real Brasília por 1 a 0. Corinthians x Grêmio não havia encerrado até o fechamento desta edição. No domingo, as Gurias Coloradas encaram o 3B da Amazônia, às 16h, enquanto as Mosqueteiras recebem o Juventude, às 18h. Seleção brasileira - O Palmeiras negou, nesta quinta-feira, que mantenha conversas com a CBF sobre uma possível ida de Abel Ferreira para o comando do Brasil. A seleção está sem treinador desde a demissão de Dorival Jr., no fim de março. Desde então, conversou com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, e teria até chegado a um acordo com ele. Entretanto, o italiano voltou atrás nos últimos dias, seduzido por uma proposta saudita financeiramente mais interessante. O também português Jorge Jesus é outro cotado para a vaga. Fórmula 1 - O GP de Miami, nos EUA, acontece neste final de semana. A 6ª etapa da temporada marca também o retorno da corrida sprint, que será disputada no sábado, às 13h. Na sequência, às 17h, tem a classificação. A corrida principal está marcada para as 17h de domingo. Pan-Americano - Rio de Janeiro e Niterói, conjuntamente, são candidatas oficiais a receber os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. As cidades enviaram o dossiê de candidatura para a Organização Desportiva Pan-Americana e o documento foi aprovado. Golfe - O Porto Alegre Country Club será palco do 75º Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe IESA-BMW. A competição terá a disputa da etapa nacional entre esta sexta e o domingo. A competição será realizada na modalidade Stroke-Play, com 54 buracos, ao longo de três voltas de 18 buracos cada.