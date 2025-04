Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida da semifinal, nesta terça, teve Arsenal 0x1 PSG, na Inglaterra. Nesta quarta, às 16h, jogam Barcelona x Inter de Milão, na Espanha. Copa do Brasil - Ainda pelo jogo de ida da 3ª fase, nesta quarta, tem Botafogo x Capital-DF, às 19h; Ceará x Palmeiras, às 19h30min; Novorizontino x Corinthians e Paysandu x Bahia, às 21h30min. Na quinta, tem Brusque x Athletico-PR e Operário x Vasco, às 16h; Santos x CRB, às 18h; Criciúma x Bragantino, às 18h30min; Botafogo-PB x Flamengo, às 20h; Cruzeiro x Vila Nova, às 21h30min. Santos - O Peixe fechou a contratação de Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite, para assumir o cargo de técnico do alvinegro. O anúncio deve ser feito pelo clube nas próximas horas. Auxiliar de Tite nos últimos 24 anos, o gaúcho de Alegrete terá agora, aos 61 anos, a primeira experiência no comando técnico de uma equipe. Ele já havia encerrado a parceria com o técnico no fim do ano passado, em busca de alçar voo solo. Real Madrid - Enquanto Carlo Ancelotti se aproxima cada vez mais da seleção brasileira, o clube espanhol corre atrás de um novo técnico para substituí-lo e já tem um nome definido. O clube merengue tem acordo com Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, e deve oficializá-lo após o término do Campeonato Espanhol. A informação é do jornalista italiano Nicolò Schira, do jornal catalão Sport, especialista no mercado da bola. Tênis - João Fonseca estreia no início da tarde desta quarta no Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O brasileiro encara o holandês Jesper de Jong por volta das 14h30min. O confronto que antecede o jogo de Fonseca está marcado para começar às 13h. Fórmula 1 - O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, indicou que pode amenizar futuras punições a pilotos que falem palavrões em entrevistas e durante corridas chanceladas pela entidade. Sulayem afirmou que, após o "feedback construtivo" dos pilotos dos vários eventos que a FIA gere, "está considerando fazer melhorias no Apêndice B".