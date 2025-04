Seleção brasileira terá uniforme reserva vermelho em 2026, diz site

A seleção brasileira terá um novo e inédito uniforme reserva na cor vermelha a partir de março de 2026, segundo informações do site especializado em camisas de clubes e seleções Footy Headlines.

De acordo com a publicação, o uniforme usará uma base vermelha "moderna e vibrante" e será fabricado pela Jordan, marca controlada pela Nike, patrocinadora da seleção desde 1996. Tradicionalmente, o uniforme reserva da equipe é na cor azul. Procurada, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) disse não confirmar a informação.

O estatuto da confederação prevê que a seleção só pode usar uniformes com as cores existentes na bandeira da entidade (azul, amarelo, verde e branco). Há uma exceção prevista para eventos comemorativos, que precisa ser aprovada pela diretoria da CBF. Em 2023, foi lançada uma camisa preta em homenagem a Vinicius Junior, usada em goleada por 4 a 1 contra Guiné em amistoso contra o racismo. Utilização precisa ser aprovada pela diretoria da CBF

Segundo a Footy Headlines, o uniforme foi desenhado pensando na participação brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O Brasil é quarto na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, ainda sem vaga garantida no Mundial.