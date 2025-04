Dorival Jr. é anunciado no Corinthians e completa circuito pelos quatro grandes de SP

Dorival Júnior foi anunciado nesta segunda-feira (28) como novo técnico do Corinthians. Antes de assumir o comando da equipe alvinegra, ele já havia trabalhado no Santos (2010 e 2015-2017), Palmeiras (2014) e São Paulo (2017-2018 e 2023) ao longo de sua carreira. Agora, terá o último desafio, depois de recusar a equipe em 2023. A estreia será quarta, diante do Novorizontino, pela Copa do Brasil.

O anúncio ocorre logo após derrota do Corinthians diante do Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã. O treinador acompanhou a partida no camarote do estádio, ao lado do diretor de futebol, Fabinho Soldado. O contrato é válido até dezembro de 2026 e, junto com o treinador, chegam os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende.

"É um o momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo", afirmou o técnico nesta segunda-feira. "A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón (Díaz) fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe."

Dorival chega para substituir a comissão técnica liderada por Ramón e Emiliano Díaz, pai e filho, respectivamente. No Corinthians, a dupla chegou em julho de 2024, com a missão de salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão. Além de alcançar o objetivo, conquistou uma vaga na pré-Libertadores e, na temporada seguinte, o título do Campeonato Paulista - o primeiro do Corinthians desde 2019.

No Parque São Jorge, tem a missão de melhorar a defesa da equipe, que sofreu 28 gols em 26 partidas na temporada. No entanto, este também foi um dos pontos fracos do último trabalho do treinador, à frente da seleção brasileira: 17 sofridos em 16 jogos. O treinador também terá como objetivo imediato fazer o clube se classificar ao mata-mata da Copa Sul-Americana.

"É uma torcida Fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", disse o novo comandante.