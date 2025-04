Copa do Brasil - Além de Inter e Maracanã, também jogam pela ida da 3ª fase, nesta terça-feira, às 19h, Retro x Fortaleza. Às 19h30min, tem Maringá x Atlético-MG. Já às 21h30min, se enfrentam Fluminense x Aparecidense e São Paulo x Náutico.

Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida da semifinal do torneio europeu, tem Arsenal x PSG nesta terça, às 16h, na Inglaterra.

Libertadores - A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a final do torneio será em Lima, no Peru. O jogo está marcado para 29 de novembro. A cidade volta a receber a decisão depois da edição de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate em um desfecho épico, com uma virada nos acréscimos. Lima superou a concorrência de Montevidéu e Brasília.

Seleção brasileira - Segundo informado pelo Footy Headlines, site referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, nesta segunda, o Brasil vestirá um uniforme número 2 na cor vermelha na Copa do Mundo de 2026. A camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, marca da Nike em referência ao histórico jogador de basquete, Michael Jordan.

Carlo Ancelotti - O técnico italiano já avisou aos jogadores do Real Madrid, antes da final da Copa do Rei, diante do Barcelona que deixará o clube. A perspectiva era ao final da temporada, mas a CBF trabalha para acelerar o processo e contratá-lo para o comando do Brasil.

Corinthians - Dorival Júnior é o novo treinador do Timão. Após dias de negociação, o acordo foi selado, e o clube anunciou nesta segunda o ex-técnico da seleção brasileira como sucessor de Ramón Díaz. Sua estreia será na quarta, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Tênis - O apagão de grandes proporções que atingiu parte da Europa, sobretudo Espanha e Portugal, próximo ao horário do almoço desta segunda, provocou o cancelamento de rodadas do Madrid Open e do Campeonato Português. Inicialmente, a organização do torneio de tênis disputado na capital espanhola optou por suspender por três horas as disputas previstas para esta segunda. Com a demora para o restabelecimento da energia, os promotores decidiram cancelar os jogos e retomar o torneio de Masters 1000 nesta terça-feira.