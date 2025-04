Notas esportivas

Futebol feminino - O Juventude perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, às 20h, tem Gre-Nal, com transmissão no SporTV. As equipes buscam se recuperar na competição. Em 11º lugar, estão as Gurias Gremistas, com seis pontos somados em uma vitória e três empates. Já as coloradas estão em 14º, com dois pontos em dois empates.

Série B - Jogaram pela 5ª rodada, na sexta: Criciúma 1x1 Remo e Vila Nova 1x0 Chapecoense. No sábado: Coritiba 2x0 Operário e Avaí 3x0 América-MG. No domingo: Athletic-MG 2x1 Volta Redonda, Amazonas 1x1 Atlético-GO e Paysandu 1x1 CRB. Cuiabá x Ferroviária não estava encerrado até o fechamento da edição.

Série D - No sábado, pela 2ª rodada, teve Barra 3x0 São Luiz e Azuriz 1x0 Brasil-Pel. No domingo, Guarany de Bagé 3x3 Marcílio Dias e São José 1x0 Joinville.

Campeonato Inglês - Com a vitória por 5 a 1 sobre o Tottenham, neste domingo, o Liverpool chegou a 82 pontos e se consagrou campeão com quatro rodadas de antecedência. Assim, o time de Anfield conquista seu 20º título e empata com o Manchester United.

Copa do Rei - O Barcelona venceu o Real Madrid de virada na prorrogação por 3 a 2 no sábado e faturou o título da competição. Os gols foram marcados por Pedri, Ferran Torres e Koundé. Mbappé e Tchouaméni descontaram.

Fifa - Após participar do sepultamento do papa Francisco, o presidente da entidade, Gianni Infantino, anunciou que irá realizar um desejo do pontífice. A entidade vai promover um jogo beneficente com os maiores craques do esporte. Ainda não há informações sobre o local da partida ou os atletas que serão escalados.

Surfe - Luana Silva viveu um dia histórico neste domingo, alcançando sua primeira final no Circuito Mundial da WSL. A brasileira brilhou em Bells Beach, mas acabou ficando com o vice-campeonato diante da australiana Isabella Nichols, que conquistou seu segundo título na elite da modalidade.

Tênis - No sábado, João Fonseca perdeu para o norte-americano Tommy Paul e acabou eliminado da segunda rodada do Masters 1000 da Espanha. Número 12 do ranking da ATP, Paul venceu o jogo por 2 sets a 0. Outra queda brasileira foi de Bia Haddad, vencida pela suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1.