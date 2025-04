Liverpool goleia o Tottenham e garante a taça da Premier League

Por menos de cinco minutos, na tarde deste domingo (27), o destino do Liverpool pareceu contrariar o que esperava a multidão de vermelho que ocupava o estádio do time, Anfield. O Tottenham Hotspur saiu na frente no placar, com gol de cabeça de Solanke, numa cobrança de escanteio, aos 12 minutos.

Mas foram necessários apenas mais quatro minutos até que Luíz Díaz igualasse o jogo, em cruzamento baixo de Szoboszlai, e desse ao Liverpool o único ponto que precisava para sagrar-se campeão da Premier League. O golaço de Mac Allister, uma bomba disparada de pé direito da meia-lua, aos 24 minutos, e o de Gakpo, dez minutos depois, rasteiro numa sobra após escanteio, foram apenas as cerejas no bolo do time de Arne Slot ainda na primeira etapa.

Pelo restante da partida, o tráfego teve apenas um sentido, rumo à meta do goleiro do time londrino, Vicario. Aos 17 minutos do segundo tempo, o ídolo Mohamed Salah fez o seu após um rápido contra-ataque, com a sua esquerda letal. Na comemoração, fez selfies com o celular de um torcedor na arquibancada. Pouco depois, aos 24, pressionou Udogie até que o zagueiro fizesse um gol contra.

Gakpo, em sua comemoração, imitou o brasileiro Kaká em 2007 e exibiu uma camiseta com a mensagem

"Eu pertenço a Jesus". Levou cartão amarelo e pode sofrer punições mais severas, pela mensagem religiosa.

Com a vitória por 5 a 1, o Liverpool chegou a 82 pontos na temporada, número inalcançável a todos os adversários --o segundo colocado, Arsenal, tinha 67 pontos e quatro partidas a jogar. Assim, o time de Anfield conquista sua segunda Premier League, ou o 20º título do Campeonato Inglês, na primeira temporada do holandês Slot como seu técnico, e empata em número de taças do nacional com os arquirrivais do Manchester United.

O Liverpool não começou a temporada na posição de favorito: entre a saída de Jürgen Klopp, treinador do time por quase nove anos; a dominância recente de Manchester City, campeão nos quatro anos anteriores; a força de Arsenal, vice nas últimas duas temporadas; e a contratação de apenas um jogador, Federico Chiesa, para reforçar o elenco, nada indicava que os "reds" chegariam ao final de abril com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Derrotas recentes nas oitavas de final da Champions League em casa, para o Paris Saint-German, e na final da Carabao Cup, diante do Newcastle, atraíram críticas à equipe de Salah. Mas o time havia criado dianteira sólida o bastante na Premier, e com o Arsenal parando num empate com o Crystal Palace na última quarta (23), bastava um ponto em cinco rodadas para pôr a mão na taça.

Já o Tottenham entrou na partida como o 16º colocado na tabela, com 37 pontos, menos da metade dos líderes. O foco do time de Ange Postecoglou é a Europa League --está nas semifinais.

Em 2020, a equipe encerrou um jejum de 30 anos de títulos no Inglês, mas não pode comemorar com sua torcida devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Agora, tem a oportunidade de celebrar com a casa cheia.

Seguindo a tradição, o troféu só será entregue ao capitão Virgil van Dijk no domingo, 25 de maio, data da última partida do Liverpool em casa, contra o Crystal Palace. A cidade planeja uma grande festa na segunda-feira (26).

Rebaixados

Na outra ponta da tabela, a derrota por 3 a 0 no sábado para o Newcastle United selou o destino do Ipswitch Town, terceiro time a ser rebaixado para a próxima temporada, ao lado de Southampton e Leicester City.

As três equipes haviam sido promovidas nesta temporada, marcando o segundo ano consecutivo em que os recém-chegados voltam a cair imediatamente, repetindo o feito de Sheffield United, Burnley e Luton Town.