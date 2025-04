Mesmo sem convencer, Grêmio é seguro e decidirá em casa sua vida na Sul-Americana

Passado o primeiro turno da fase de grupos da Sul-Americana e na briga pela liderança de sua chave para evitar os playoffs, o Grêmio fez jogos de segurança e levou a decisão, ao que tudo indica, para sua casa. O Tricolor fez seis pontos contra os modestos Sportivo Luqueño, do Paraguai, e Atlético Grau, do Perú, mas ficou no empate contra seu desafiante, o Godoy Cruz. Os argentinos tiveram o mesmo desempenho contra os azarões e, agora, as equipes estão empatadas com sete pontos cada. No topo do Grupo D estão os hermanos, pelo saldo de gols. Luqueño e Grau estão empatados com um ponto oriundo do empate no confronto direto.

A tendência é que o time, agora sob o comando Mano Menezes, repita o desempenho frente os paraguaios e peruanos e o jogo na Arena, contra o Godoy Cruz, seja o definidor de quem avança às oitavas e quem vai para os playoffs com os eliminados da Libertadores. A posição é de favoritismo e 100% de aproveitamento nos três compromissos é algo plausível, apesar do mau desempenho do time na temporada. Nessas duas vitórias e um empate até aqui são seis gols marcados e três sofridos. O artilheiro é o centroavante Arezo, que deixou sua marca duas vezes.

Confira o calendário do Grupo D

4ª rodada

Sportivo Luqueño x Atlético Grau - 06/05

Atlético Grau x Grêmio - 07/05

5ª rodada

Grêmio x Godoy Cruz - 13/05

Sportivo Luqueño x Atlético Grau - 14/05

6ª rodada

Grêmio x Sportivo Luqueño - 29/05

Godoy Cruz x Atlético Grau - 29/05