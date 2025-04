Brasileirão Feminino - No sábado, pela 7ª rodada, tem Flamengo x Juventude, às 21h.

Série B - Jogam nesta sexta-feira, pela 5ª rodada, às 19h, Criciúma x Remo. Às 21h tem Vila Nova x Chapecoense. No sábado, às 16h, jogam Coritiba x Operário e, às 20h, Avaí x América-MG. No domingo, tem: Athletic-MG x Volta Redonda, às 16h. Paysandu x CRB, às 17h, Cuiabá x Ferroviária, às 19h e Amazonas x Atlético-GO, às 21h.

Série C - O Ypiranga vai a Santa Catarina enfrentar o Brusque pela 3ª rodada, no domingo, às 19h, no estádio Augusto Bauer.

Série D - Se enfrentam pela 2ª rodada, no sábado, às 19h, Barra x São Luiz e Azuriz x Brasil-Pel. No domingo, às 16h, tem Guarani-Bag x Marcílio Dias e, às 18h, São José x Joinville.

John Textor - Em meio ao fraco início de temporada do Botafogo, o empresário também enfrenta problemas no Lyon, outro time do qual é o proprietário. Nesta quinta-feira, o clube francês foi alvo de protesto da torcida.

Copa do Rei - Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela final da competição, no sábado, às 17h. A partida é em formato único. Se houver empate no tempo normal, as equipes disputam a prorrogação e, se for o caso, penalidades.

Real Madrid - O técnico Carlo Ancelotti perdeu o meio-campista Camavinga para os próximos jogos. Ele sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo. A previsão de recuperação neste caso pode chegar até três meses.

Tênis - Maior nome desta temporada de saibro, Carlos Alcaraz anunciou que não disputará o Masters 1000 de Madri, diante de sua torcida, nesta semana. O espanhol, número três do mundo, alegou dois problemas físicos para tomar a decisão de não entrar em quadra no saibro madrilenho, um dos principais torneios neste período pré-Roland Garros.