Com ausências, Grêmio divulga lista de relacionados para enfrentar o Godoy Cruz

Na véspera da partida contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, o técnico Mano Menezes tem baixas confirmadas. O treinador estreia pelo Grêmio contra os argentinos nesta quinta-feira (24), no estádio Malvinas Argentinas, às 19h, pela 3ª rodada da competição e não poderá contar com seis jogadores que foram ausência na lista de relacionados divulgada pelo clube. São eles: Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon, Amuzu, Pavon e Arezo.

Wagner Leonardo e Marlon já eram faltas esperadas. Isso porque, o zagueiro foi diagnosticado com uma lesão grau I do músculo pectíneo do quadril direito, podendo desfalcar a equipe por aproximadamente duas semanas. Enquanto o lateral, não pode atuar pelo Grêmio na fase de grupos da competição, pois foi inscrito, primeiramente, pelo Cruzeiro. Sua estreia internacional pelo clube, deve ocorrer caso o Tricolor avance no torneio.

Gustavo Martins, Amuzu, Pavon e Arezo também desfalcam o time por conta de problemas fisicos. Gustavo relatou dores no joelho direito no treino desta quarta-feira e após os exames ficou constatado um estiramento grau II do ligamento colateral medial do joelho. Já o belga e o argentino, estão fora por conta de uma lesão na panturrilha e dores no tornozelo, respectivamente. O uruguaio sentiu desconforto muscular e foi preservado pela comissão técnica.

Os atletas são ausências na partida que vale a liderança do Grupo D da Sul-Americana. Atualmente em 2º da chave, o Tricolor busca uma vitória para assumir a 1ª colocação.