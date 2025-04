Bahia recebe o Atlético Nacional de olho em liderança no grupo do Inter

Após assegurar a primeira vitória fora de casa na história da Libertadores e voltar a triunfar na fase de grupos após 36 anos, o Bahia volta a campo pela 3ª rodada da competição continental na noite desta quinta-feira (24), a partir das 21h, diante do Atlético Nacional (COL), na Arena Fonte Nova, de olho na liderança do complicado Grupo F.

O duelo é tratado com extrema importância para o time baiano, já que após o empate entre Internacional e Nacional, pode assumir a ponta isolada. Com quatro pontos, o Bahia está apenas um atrás do rival gaúcho, enquanto os colombianos aparecem na terceira colocação, com três.

Buscando uma temporada histórica na Libertadores, o Bahia, além de jogar em casa, ainda defende sua invencibilidade na fase de grupos do torneio. Após empatar por 1 a 1 com o Inter na estreia, o time comandado por Rogério Ceni superou o Nacional-URU por 1 a 0 fora de casa e agora tenta embalar mais um resultado positivo.



Desde a vitória no Uruguai, entretanto, o Bahia oscilou no Brasileirão, empatando por 1 a 1 com o Mirassol, sendo superado pelo Cruzeiro (3 a 0) e vencendo seu último desafio, diante do Ceará, por 1 a 0. Com um calendário apertado e jogos com diferença inferior a 70 horas, Rogério Ceni tem optado por dar rodagem ao elenco e preservar jogadores.



Para a partida, o goleiro Ronaldo e o lateral-direito Santiago Arias foram vetados pelo departamento médico por causa de estiramentos musculares. Além disso, o centroavante Willian José não estará disponível devido a um quadro de cansaço muscular.

Prováveis Escalações



BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO NACIONAL - David Ospina; Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe e Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Billy Arce (Fáber Gil) e Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

ÁRBITRO - Mario Diaz de Vivar (PAR).