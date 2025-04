Grêmio enfrenta Godoy Cruz em jogo que marca início da Era Mano Menezes

O atual momento gremista exige um olhar voltado para o futuro, e não nos desempenhos do passado. A chegada do técnico Mano Menezes à casamata possibilitou uma melhora na perspectiva do torcedor para a temporada 2025.

O novo treinador estreia hoje, contra o Godoy Cruz, na Argentina, às 19h, pela 3ª rodada da Sul-Americana, no estádio Malvinas Argentinas. Muito mais que o resultado, é preciso mostrar uma mensagem de equipe competitiva, compacta e comprometida em dar a volta por cima.

O Tricolor chega para o duelo após três jogos sem vencer - e mesmo nos que venceu anteriormente, não convenceu. Mano disse na sua apresentação que o momento ruim vai passar e que visualiza nos jogadores, uma grande margem de evolução. Além disso, transmitiu o comprometimento de todos em reverter o atual momento. "Grupo consciente do momento que está passando e daquilo que levou a esta situação. Vejo um potencial de melhora grande e que pode acontecer no curto prazo. Temos que ter maturidade para pontuar, mesmo nos momentos difíceis", falou.

Alinhando o discurso à prática, o time está com a característica definida para enfrentar o Godoy Cruz. Conforme informou o treinador, a postura para os primeiros duelos que estão por vir serão baseadas na atuação do clássico Gre-Nal - na qual a performance foi vista com bons olhos pelo recém-chegado.

A repetição dos mesmos titulares, no entanto, não ocorrerá. As diferenças em relação aos onze iniciais do clássico estão no lado esquerdo na defesa gremista: Kannemann e Lucas Esteves assumem as vagas de Wagner Leonardo e Marlon na zaga e lateral esquerda, respectivamente. O zagueiro foi diagnosticado com uma lesão no músculo do quadril direito e está fora da partida. O lateral só poderá disputar a Sul-Americana pelo Tricolor na próxima fase do torneio.

O time titular que vai marcar o início da era Mano Menezes no Grêmio, deve ser: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson e Monsalve; Cristian Olivera e Braithwaite.

O atual cenário dos gaúchos na competição não causa preocupação no quesito pontuação. Pelo contrário. Apesar da 2ª colocação no Grupo D, o Tricolor está empatado em seis pontos com os argentinos, perdendo apenas nos critérios de desempate. E protagoniza na noite de hoje, um duelo que não só vale a liderança da chave, mas também a confirmação de um novo momento para o time.