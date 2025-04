Libertadores - Últimos jogos da 3ª rodada ocorrem hoje. Às 19h, pelo Grupo C, tem Central Córdoba-ARG x Deportivo Táchira-VEN, e pelo G, Bolívar-BOL x Palmeiras. Depois, às 21h, pelo Grupo F, do Inter, tem Bahia x Atlético Nacional-COL. Por fim, às 21h30min, tem Cerro Porteño-PAR x Sporting Cristal-PER.

Sul-Americana - Além do Grêmio, outros dois brasileiros vão a campo hoje. Às 19h, o Corinthians recebe o Racing-URU, enquanto o Cruzeiro, às 21h30min, visita o Palestino-CHI.

Futebol feminino - A CBF anunciou ontem que a seleção brasileira fará dois amistosos com o Japão, em São Paulo. As partidas vão servir de preparação para a disputa da Copa América, em julho. A primeira ocorre na Neo Química Arena, do Corinthians, em São Paulo, no dia 30 de maio. Na sequência, no dia 2 de junho, as equipes se encontram no estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Corinthians - Na busca por um técnico após a demissão de Ramón Díaz, o clube encaminhou o acerto com Dorival Jr. para comandar a equipe. Após a recusa de Tite, que alegou precisar cuidar da saúde mental, o Alvinegro voltou suas baterias para ex-técnico da seleção brasileira e as partes chegaram a um acordo nesta quarta. O anúncio é questão de tempo.

Vinicius Júnior - O atleta está próximo de selar novo acordo com o Real Madrid até 2030. Na reta final da temporada 2024/2025, estafe e jogador mantiveram reuniões regulares com o clube merengue, até chegar a um acordo. A informação é do jornal espanhol Marca.

Raphinha - Após perder Neymar no início do ano, o Al Hilal quer o brasileiro destaque do Barcelona. Um dos postulantes ao prêmio de melhor do mundo na atual temporada, tendo feito 34 gols e dado 24 assistências em 55 jogos, o atacante teria recebido uma proposta de R$ 1,1 bilhão por um contrato de quatro temporadas, segundo o jornal espanhol Sport.

Tênis - João Fonseca estreia nesta quinta no Masters 1000 de Madri. O tenista de 18 anos vai à quadra às 10h20min, no Manolo Santana Stadium, o maior e mais prestigiado palco do torneio espanhol. Seu adversário é o dinamarquês Elmer Moller, e a partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney Premium.