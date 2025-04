Libertadores - Pelo Grupo H, às 19h, tem Olímpia x Peñarol e San Antonio Bulo Bulo x Vélez. Mais tarde, às 21h30min, pelo Grupo A, Estudiantes x Botafogo; pelo B, Independiente Del Valle x River Plate; pelo D, Libertad x São Paulo. Por fim, às 23h, pelo Grupo E, se enfrentam Bucaramanga x Fortaleza.

Sul-Americana - É dia de brasileiros no torneio continental. Às 19h, pelo Grupo F, tem Unión Espanhola x Fluminense. Às 21h30min, pelo H, Caracas x Atlético-MG. No mesmo horário, pelo B, Vitória x Cerro Largo.

Homenagem - Presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti afirmou que o novo estádio do clube argentino levará o nome do Papa Francisco — Jorge Mario Bergoglio. Segundo o dirigente, o pontífice - que morreu na segunda-feira, aos 88 anos - concordou com a homenagem no fim do ano passado.

Bragantino - A vitória sobre o Cruzeiro no domingo foi o último jogo do clube no estádio Nabi Abi Chedid antes do início das obras que vão transformar o local em uma arena com padrão internacional. O projeto, liderado pelo grupo Red Bull, traz um estádio que deverá ter capacidade para 20 mil pessoas e atenderá às exigências da Conmebol. A previsão é que a reforma dure de quatro a cinco anos, período em que o Bragantino atuará no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, também em Bragança Paulista.

Santos - O Peixe oficializou ontem seu novo patrocinador máster: a 7K, casa de apostas esportivas integrante do Grupo Ana Gaming. O contrato, até abril de 2027, garantirá ao clube R$ 105 milhões em dois anos, com possibilidade de alcançar R$ 150 milhões mediante metas comerciais e esportivas.

Surfe - O Brasil voltou com tudo ao mar em Bells Beach. Após três dias de espera, o segundo dia da etapa teve 16 baterias disputadas e cinco brasileiros avançaram direto ao round 3 na briga pelo título na etapa da Austrália da WSL. São eles Ítalo Ferreira, Samuel Pupo, Yago Dora, Miguel Pupo e Filipe Toledo.