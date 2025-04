Série B - Jogos da 4ª rodada: Operário 0x0 Paysandu, Vila Nova 2x0 Botafogo-SP, Chapecoense 1x0 Athletic-MG, Athlético-PR 2x0 CRB e América-MG 1x0 Goiás. Amazonas-AM x Avaí, Novorizontino x Criciuma e Remo x Coritiba não estavam encerrados até o fechamento da edição. Hoje, às 19h30min, tem Atlético-GO x Cuiabá e Volta Redonda x Ferroviária, às 20h.

Futebol Feminino - Resultados da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro: Grêmio 1x2 São Paulo, Real Brasília 1x1 Juventude e Ferroviária 2x1 Inter.

Falecimento - Foi confirmado ontem a morte do ex-goleiro Hugo Orlando Gatti, aos 80 anos, vítima de problemas respiratórios. Gatti foi ídolo do Boca Juniors e atleta da seleção da Argentina.

Fórmula 1 - Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a vitória no GP da Arábia Saudita, quinta etapa do Mundial, no domingo, e assumiu a liderança do campeonato com 99 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, chegou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Entretanto, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chegou em 18º, fechando um final de semana conturbado.

Tênis de Mesa - Hugo Calderano entrou para a história do esporte no domingo. O brasileiro, número 5 do mundo, derrotou o chinês Lin Shidong, atual líder do ranking, e conquistou um título inédito para o Brasil na Copa do Mundo. Com menos de uma hora de jogo, Hugo venceu de virada por 4 a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5. Único atleta de fora da Ásia na disputa, Calderano ainda se tornou o primeiro mesa-tenista fora da Ásia ou Europa a ser campeão da competição.