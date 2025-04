GreNal deste sábado (19) terá esquema de trânsito especial

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de trânsito e transporte para a disputa entre Internacional e Grêmio, que ocorre às 21h deste sábado (19), na Arena do Grêmio (av. Padre Leopoldo Brentano, 110). O transporte dos torcedores será realizado por duas linhas especiais de ônibus, que circularção a partir das 16h30min, além de uma linha de lotação. A abertura dos portões do estádio está marcada para as 19h.

Desde às 8h, agentes da EPTC estão orientando a circulação nas imediações do estádio. Às 17h, conforme monitoramento local, será bloqueada a avenida Padre Leopoldo Brentano, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448. Ao final da disputa, os veículos estacionados no E2 e E1, portões 3 a 5, serão direcionados à BR-448, e os veículos no estacionamento E1, portões 1 e 2, serão direcionados à avenida Voluntários da Pátria.

Para quem precisar de transporte público, dez veículos da linha de ônibus F04 Futebol/Arena percorrerão trajeto desde o Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, até à Arena do Grêmio com a primeira viagem a partir das 18h. Estes mesmos dez veículos irão realizar o retorno após o jogo, com saída do Terminal Leopoldo Brentano até o mesmo ponto de origem, no Centro.



Também com destino para o estádio antes do Grenal, 16 viagens serão realizadas pela linha de ônibus T2.3 Transversal 2/Arena, com a primeira partindo às 16h38min e a última às 19h48min. Após a disputa, dez veículos articulados partirão do Terminal Leopoldo Brentano e irão desembarcar na rua Peri Machado, com possibilidade de veículos extras conforme a demanda.



Após o fim do jogo, o torcedores ainda podem optar pelas lotações da linha 60.4 - Parque Humaitá, que estarão disponíveis para retorno em direção ao Centro, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, para o Terminal Sete de Setembro.