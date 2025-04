Thomas Müller no Brasil? O que se sabe sobre futuro da lenda do Bayern

De saída do Bayern de Munique, Thomas Müller pode pintar no futebol brasileiro e está na mira de Inter e Grêmio, segundo a imprensa internacional. O Colorado aparece como um dos interessados pelo astro do Bayern, segundo o jornal alemão Bild. Outros times também são citados na reportagem desta quarta-feira (16) do jornal alemão: a Fiorentina, da Itália, e três equipes da MLS -Los Angeles FC, San Diego FC e Cincinnati FC.

O veículo europeu reforça, porém, que o LAFC aparece como favorito. Donos de clubes da MLS teriam se reunido e acordado que Müller é um nome atrativo para a imagem da liga. Arquirrival do Inter, o Grêmio também está na briga, segundo o site Transfermarkt. O clube brasileiro aparece ao lado da Fiorentina como possível destino do jogador.

Thomas Müller deixará o Bayern de Munique após 25 anos. Ele chegou ao clube bávaro ao 2000, quando tinha apenas 10 anos e se integrou às categorias de base, até estrear profissionalmente na temporada 2008/09.

O jogador de 35 anos oficializou a saída em suas redes sociais no último dia 5, deixando claro que a decisão partiu do Bayern, e não dele. Bayern e Müller teriam conversado por meses para tentar uma nova renovação de contrato, sem chegar a um acordo salarial, de acordo com a imprensa alemã.

"Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos juntos com nosso time. O clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Mesmo que não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito essa decisão, que a direção certamente não tomou de forma leviana", disse Thomas Müller, em comunicado oficial.