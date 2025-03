Daniel Alves moverá ao menos três ações contra o Pumas, segundo mídia internacional

Os advogados de Daniel Alves preparam, ao menos, três processos contra o Pumas após a absolvição do jogador, na última sexta-feira (28), de uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em boate de Barcelona em dezembro de 2022. O clube e o atleta já haviam travado uma batalha judicial recente, movida por questões contratuais, e, agora, entrarão no caso processos envolvendo imagem.

De acordo com o jornalista mexicano Ignacio Suárez, âncora do podcast La Fantasmagórica, e conforme relatado pelo veículo espanhol "Marca", o Daniel Alves acionará o time com uma ação cível por danos morais, uma ação criminal por difamação e uma ação trabalhista por demissão sem justa causa mais pagamento de salários cancelados. Somente pelo último fator, ex-lateral cobra US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões).

LEIA MAIS: Daniel Alves é absolvido pela Justiça espanhola de condenação por agressão sexual

Isso porque, de acordo com o repórter citado, os advogados argumentam que o Pumas rescindiu unilateralmente o vínculo com Daniel Alves porque ele não estava cumprindo as obrigações desportivas por causa de todo o processo judicial. O clube mexicano, inclusive, já o havia processado no começo de março na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Na ação movida pela instituição, alegava-se que o lateral violou cláusulas internas previstas em contrato. Assim, era solicitada a indenização da multa de US$ 5 milhões (R$ 28,8 milhões), prevista no acordo firmado em 2022, e o reembolso de US$ 1,125 milhão (R$ 6,48 milhões) referente a direitos de imagem. O Pumas perdeu no julgamento, no entanto, pois a Corte concluiu que a rescisão foi unilateral.

Esse encerramento do vínculo é o que teria motivado um dos processos contra o clube, somando-se aos já citados pagamento de salários a dever, ação por difamação e outra ação por danos morais.