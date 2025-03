Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Atlético-MG, no próximo sábado (29), na Arena, às 18h30min, buscando começar com o pé direito a competição. O Tricolor volta a campo após duas semanas sem jogos por conta da Data Fifa e com um importante e exclusivo período destinado aos treinamentos. O time de Gustavo Quinteros precisa de uma atuação convincente para amenizar a pressão da torcida por resultados. Premiere anuncia a transmissão.

O pedido incessante por treinos foi atendido, agora, é preciso colocar em prática. Com nove dias de treinamentos, o Tricolor precisa dar uma resposta aos torcedores que estão carentes de boas atuações. Cristian Oliveira, Villasanti e Aravena, que estavam a serviço de suas seleções na Data Fifa, somam-se a lista de relacionados e são opções para o duelo de sábado.

Do outro lado, os mineiros chegam empolgados após o título do Campeonato Mineiro. Com boas atuações na finalíssima contra o América, o time do técnico Cuca, que teve o mesmo período de treinamentos que os gaúchos, conta com algumas dúvidas na escalação. Hulk e Junior Santos iniciaram o processo de transição física após lesões e devem ficar à disposição, sendo o primeiro com condições até de ser titular.

Grêmio - Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Edenilson (Amuzu) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Deyverson). Técnico: Cuca.

Arbitragem - Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima. No VAR, Daiane Muniz.

SERVIÇO GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

Local: Arena do Grêmio;

Data e Hora: sábado (27), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.