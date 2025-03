Red Bull anuncia saída de Lawson após só duas corridas e terá Tsunoda ao lado de Verstappen

Liam Lawson durou apenas duas corridas como companheiro de Max Verstappen na Red Bull. O time austríaco anunciou nesta quinta-feira (27), que o neozelandês foi rebaixado para a Racing Bulls, time B do grupo no grid, e que Yuki Tsunoda será companheiro de Verstappen já a partir da próxima semana, no GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka.

Lawson mostrou um desempenho muito abaixo do esperado nas duas primeiras corridas da temporada, largando em 18º no GP da Austrália - onde abandonou - e em 20º e último no GP da China, chegando em 12º na corrida em Xangai.

Enquanto isso, Verstappen esteve entre os ponteiros, ficando em 2º em Melbourne e em 4º na China. Pela performance ruim, Helmut Marko, consultor da Red Bull, optou por rebaixar Lawson já no início da temporada.

Antes de iniciar a edição 2025 na Red Bull, Lawson havia completado apenas 11 corridas de Fórmula 1 e foi, em geral, mais lento que Tsunoda nas provas em que foram companheiros de equipe no ano passado. "Foi difícil ver Liam lutando com o carro nas duas primeiras corridas e, como resultado, tomamos coletivamente a decisão de fazer uma mudança antecipada", disse o diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, em um comunicado.

Esse tem sido o "modus operandi" da Red Bull na última década. Daniil Kvyat e Pierre Gasly foram outros pilotos mandados embora do time principal e rebaixados antes da metade de uma temporada. Enquanto Daniel Ricciardo foi demitido na reta final da última temporada na Racing Bulls para dar lugar justamente a Lawson.

Sérgio Pérez e Alex Albon foram outros pilotos que a Red Bull tentou em anos recentes e se frustrou por não andarem perto de Verstappen como deveriam. Tsunoda está desde 2021 na equipe B da Red Bull na Fórmula 1, principalmente pela sua ligação com a Honda, fornecedora de motores dos dois times do grupo austríaco. Neste ano, ainda não pontuou em duas corridas pela Racing Bulls.