Argentina x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 14ª rodada da Eliminatória Sul-americana da Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai a Buenos Aires enfrentar a Argentina. O clássico acontece nesta terça-feira (25), às 21h, no estádio Monumental de Nuñez, na capital argentina. O jogo carrega elementos que pesam contra a equipe de Dorival Júnior: o Brasil não vence os Hermanos fora de casa pela competição há 16 anos e há quatro confrontos não sente o sabor de derrotar o maior rival. A partida tem transmissão anunciada pela RBS TV e SporTV.

A seleção vem de uma importante vitória sobre os colombianos na última rodada por 2 a 1. Com gol de Vinícius Júnior no apagar das luzes, a equipe pulou para a 3ª colocação das Eliminatórias e deu uma amenizada nos ânimos desfavoráveis a Dorival. Portanto, para expulsar de vez o mau olhar, uma vitória sobre os atuais campeões do mundo seria essencial, além de deixar a situação na tabela tranquila, focando na participação na Copa do Mundo do ano que vem.

Do outro lado do confronto, a Argentina está com o melhor cenário possível. A atual campeã da Copa do Mundo e Copa América é a líder isolada com 28 pontos e vem de uma importante vitória fora de casa, sobre o Uruguai, por 1 a 0. Apesar das ausências de Messi e Lautaro Martinez, a seleção argentina vem empolgada após atuação contundente contra os uruguaios e procura dar continuidade a boa fase.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina - Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Simeone (Paredes), Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Escaloni.

Brasil - Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem - Andre Rojas, auxiliado por Alexander Guzmán e Richard Ortiz. VAR: John Perdomo.

SERVIÇOS ARGENTINA X BRASIL

Local: estádio Monumental de Nuñez;

Data e hora: terça-feira (25), às 21h;

Transmissão: RBS TV e SporTV.