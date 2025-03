Jogo de João Fonseca contra nº 11 do mundo tem horário definido; conheça o rival

Na tarde deste domingo (23), foi definido o horário da partida de João Fonseca pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O fenômeno brasileiro enfrenta o australiano Alex de Minaur, nesta segunda-feira (24), não antes das 20h. Será o quarto compromisso da Stadium e o primeiro do período noturno. O carioca de 18 anos duela contra o atual número 11 do mundo.

Fonseca, que avançou para a terceira rodada de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira, estará novamente na quadra principal do Hard Rock Stadium. Ele já disputou suas duas partidas anteriores no Stadium, que também recebe nesta segunda partidas de outras estrelas como Aryna Sabalenka, Alexander Zverev. Iga Swiatek e Coco Gauff.

Quem é o rival de Fonseca



De Minaur venceu o chinês Yunchaokete Bu (nº 69) por 2 sets a 0 e vai enfrentar o fenômeno brasileiro. Ele despachou o adversário com parciais de duplo 6/4. O australiano de 26 anos já chegou à sexta posição do ranking - colocação registrada em julho do ano passado.

De Minaur vem de eliminação nas oitavas em Indian Wells para o argentino Francisco Cerundolo. O sul-americano foi derrotado por João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro.

O australiano tem nove títulos na carreira, mas nunca ganhou um torneio de simples no calibre de Masters 1000. Ele chegou à final no Canadá em 2023, mas perdeu para o italiano Jannick Sinner, atual nº 1, na ocasião.

De Minaur foi considerado o atleta revelação de 2018. Ele tem o apelido de "Demônio" e possui uma tatuagem do número 109 por ter sido o 109º atleta a representar a Austrália na Davis Cup.