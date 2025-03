CBF afasta assistente de arbitragem denunciado por assédio na Série A1

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (23) que o assistente de arbitragem Claiton Tim, da Federação Gaúcha de Futebol, está afastado das atividades até a apuração total de sua conduta na partida entre Juventude e América, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1, realizada no sábado ((22). Assim que o jogo foi encerrado, terminou empatado em 1 a 1, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, atletas do clube mineiro procuraram as autoridades locais e registraram boletim de ocorrência denunciando o assédio sexual da parte de Tim.