Com Rayssa Leal brilhando, três brasileiros conquistam título no STU de Porto Alegre

Neste final de semana, Porto Alegre foi palco de uma das etapas do STU Pro Tour, realizada no Skate Park da Orla 3. O evento, que trouxe grandes nomes do skate mundial à cidade, marcou a estreia da temporada do circuito internacional e teve um cenário especial, com o Guaíba ao fundo e as arquibancadas lotadas de público. Entre os destaques, Rayssa Leal se consagrou campeã, neste domingo (23), na modalidade street feminino, mostrando mais uma vez porque é uma das principais atletas da modalidade no mundo.

LEIA MAIS: Rayssa Leal domina mesmo com dores e inicia temporada com título no STU de Porto Alegre



Rayssa, que vinha de uma recuperação de lesão no joelho e não competia há três meses, brilhou nas descidas com sua habilidade e determinação. Mesmo com dores na perna direita, a maranhense não deu chances para as adversárias e se sagrou campeã na final, com uma nota de 81,57. Sua performance empolgou os torcedores, que aplaudiram de pé a jovem de 17 anos, que mostrou confiança de campeã mundial, mesmo após semanas longe das pistas.

Ao lado de Rayssa, outras brasileiras também se destacaram na modalidade, como a gaúcha Maria Lucia, que fez bonito na pista e terminou em terceiro lugar, ficando atrás da espanhola Daniela Terol, que conquistou a segunda posição.

Já no park feminino, outra espanhola, Naia Laso, brilhou ao vencer com uma volta impecável na última das cinco descidas, garantindo uma nota de 90,67. Yndiara Asp, outra grande promessa brasileira, terminou em segundo, enquanto a japonesa Mizuho Hasegawa completou o pódio em terceiro.

O evento não se limitou ao feminino. Na categoria street masculino, Giovanni Viana, paulista e campeão do SLS SuperCrown 2023, confirmou seu favoritismo ao vencer a etapa. Viana, que ficou em segundo lugar logo após a primeira volta dos finalistas, não se abalou e, com uma série de manobras precisas, marcou notas de 86,27 e 88,80, garantindo a vitória.

O pódio foi fechado pelo gaúcho Carlos Ribeiro, que obteve o segundo lugar, e pelo peruano Angelo Caro, que completou os três primeiros. Outro destaque do Estado, Bruno Melão, também fez uma boa apresentação, mas terminou em sexto lugar.

Na categoria park masculino, Gui Khury, jovem curitibano de apenas 16 anos, foi o grande vencedor. Khury, com uma performance de alto nível, conquistou a primeira etapa do ano com uma nota de 91, superando grandes nomes do skate mundial. O atleta, que é parte da forte escola paranaense de skate, mostrou maturidade e precisão nas manobras, confirmando o título após uma incrível quinta volta, onde garantiu a nota que lhe deu a vitória.

O norte-americano Tate Carew e o italiano Alessandro Mazzara completaram o pódio, enquanto Pedro Barros, favorito da competição, não conseguiu completar nenhuma volta devido a uma lesão no tornozelo, o que o afastou da disputa.