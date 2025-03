'Chegou nossa hora', diz Marquinhos sobre jejum contra Argentina

O zagueiro e capitão da seleção brasileira, Marquinhos, destacou que o jejum de vitórias do Brasil sobre a Argentina, que dura desde 2019, será um fator motivante para o confronto desta terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva neste domingo, em Brasília, o defensor chegou a afirmar que "agora chegou a nossa hora de ganhar".

O último triunfo do Brasil sobre os rivais sul-americanos ocorreu na semifinal da Copa América de 2019, quando a Canarinho venceu por 2 a 0, no Mineirão, gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Desde então, os países se reencontraram em quatro ocasiões, mas sem vitórias para os brasileiros.

Atualmente, a Argentina lidera as Eliminatórias com 28 pontos, enquanto o Brasil ocupa apenas a terceira posição, com 21. Apesar do cenário desafiador, Marquinhos se mostrou confiante após a vitória sobre a Colômbia, que deu tranquilidade à seleção brasileira. "Ganhamos o último jogo, mas sabemos que podemos melhorar em vários aspectos. Aqui, a busca pela evolução precisa ser insaciável", disse.

Na preparação para o clássico, a equipe contou com a chegada de Weverton, Beraldo, João Gomes e Ederson, que se apresentaram neste sábado e estão à disposição de Dorival Júnior para o confronto. Weverton substitui Alisson, cortado devido a uma concussão cerebral, enquanto Ederson ocupa a vaga de Gerson, que sentiu dores na coxa esquerda. Já João Gomes e Beraldo entram nos lugares dos suspensos Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

O Brasil treina ainda nesta segunda-feira em Brasília antes de embarcar para Buenos Aires, onde joga o clássico contra a Argentina às 21h de terça-feira.