Oscar Piastri, piloto da McLaren, vence GP da China

Oscar Piastri, da McLaren, liderou de ponta a ponta e venceu o GP da China de Fórmula 1, na madrugada deste domingo (23), no horário de Brasília. Foi a terceira vitória do piloto australiano na carreira - a primeira na temporada 2025. O britânico Lando Norris, da McLaren, completou a dobradinha da McLaren. George Russell, da Mercedes, em terceiro lugar, completou o pódio - o segundo dele na temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a corrida em 17º, à frente do companheiro Nico Hulkenberg (18º). O piloto da Sauber saiu da pista logo na primeira volta e comprometeu o restante da corrida.

Após vencer a corrida sprint, Lewis Hamilton foi apenas o sexto colocado. O heptacampeão mundial perdeu uma posição em relação à largada. A Fórmula 1 volta no dia 6 de abril (domingo), com o GP do Japão. A corrida no Circuito de Suzuka tem início às 2h - horário de Brasília.

A largada foi ótima para a McLaren e péssima para Max Verstappen, da Red Bull. Lando Norris, em terceiro, tomou a posição de George Russell, da Mercedes, e assumiu a vice-liderança. O holandês da Red Bull, que largou em quarto, terminou a primeira volta em sexto, perdendo posições para Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ambos da Ferrari. Fernando Alonso abandonou a corrida na quarta volta. Os freios da Aston Martin do piloto espanhol pegaram fogo, e ele não pôde mais continuar.

Na volta 20, a Ferrari pediu para os pilotos trocarem de posição. Lewis Hamilton acatou a ordem e deixou Charles Leclerc, que estava em um ritmo melhor, assumir a quarta posição. O piloto inglês teve um problema na asa móvel. As McLaren sobraram na pista e praticamente não foram ameaçadas nas duas primeiras posições. George Russell chegou a tomar a posição de Norris após as paradas para trocas de pneus, mas não segurou a dianteira por duas voltas.

A três voltas do fim, Max Verstappen conseguiu recuperar a posição da largada. O holandês, que já havia deixado Hamilton para trás durante as paradas, conseguiu uma bela ultrapassagem sobre Charles Leclerc, para terminar em quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, saiu da pista ainda na primeira volta. Ele entrou na brita e conseguiu voltar para o circuito, mas na última posição. Ele foi obrigado a levar o carro para os boxes e perdeu muito tempo. No fim, depois de fazer algumas vezes a melhor volta da pista, Bortoleto conseguiu subir posições. O brasileiro encostou nos carros da frente e aproveitou erros ou problemas de outros pilotos para subir na classificação.

Com a vitória, Oscar Piastri assumiu a quarta posição do Mundial de Pilotos, chegando a 34 pontos. São dez a menos que Lando Norris, companheiro de McLaren e líder da competição com 44 pontos. O vice-líder do Mundial é Max Verstappen, da Red Bull, que soma 36 pontos. George Russell, da Mercedes, é o terceiro colocado, com 35.

Classificação do GP da China:

1 - Oscar Piastri (McLaren)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - George Russell (Mercedes)

4 - Max Verstappen (Red Bull)

5 - Charles Leclerc (Ferrari)

6 - Lewis Hamilton (Ferrari)

7 - Esteban Ocon (Haas)

8 - Kimi Antonelli (Mercedes)

9 - Alexander Albon (Williams)

10 - Oliver Bearman (Haas)

11 - Pierre Gasly (Alpine)

12 - Lance Stroll (Aston Martin)

13 - Carlos Sainz (Williams)

14 - Isack Hadjar (Racing Bulls)

15 - Jack Doohan (Alpine)

16 - Liam Lawson (Red Bull)

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber)

18 - Nico Hulkenberg (Sauber)

19 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Não completou a prova

20 - Fernando Alonso (Aston Martin)