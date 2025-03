Australiano Oscar Piastri larga na frente no GP da China de Fórmula 1

Teve novidade na Fórmula 1 neste sábado (22). O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, conseguiu a primeira pole position da carreira ao fazer o melhor tempo no treino classificatório do Grand Prix da China, em Xangai. Ele fez a volta em 1min30s141, ficando à frente de George Russell, da Mercedes (1min30s223) e de Lando Norris, também da McLaren (1min30s793).

Esta é a primeira vez que Piastri - vencedor dos GP's da Hungria e do Azerbaijão no ano passado - largará na frente em uma corrida. No GP de abertura da temporada, na Austrália, no último domingo (16), o piloto da casa terminou na nona colocação. O vencedor foi seu companheiro de equipe, Norris.

Completam o top 5 o atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull e o multicampeão Lewis Hamilton, da Ferrari. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, acabou com o 19º tempo, parando ainda no Q1 (primeiro corte).

O GP da China tem início previsto para as 4h deste domingo (23). Hoje, na chamada corrida sprint (versão reduzida da prova), Lewis Hamilton ficou com o primeiro lugar.